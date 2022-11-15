Саміт G20: президент України запропонував "формулу миру"

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками саміту лідерів G20 на Балі в Індонезії, заявив, що настав час покласти край руйнівній війні росії та врятувати тисячі життів.
Зеленський зазначив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Водночас, за його словами, Україна має пропозиції, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого та справедливого закінчення агресивної російської війни.
Зеленський зазначив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Водночас, за його словами, Україна має пропозиції, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого та справедливого закінчення агресивної російської війни.
Радіаційна та ядерна безпека
Продовольча безпека
Енергетична безпека
Слід зробити і фундаментальний крок для того, щоб енергоресурси більше не використовували як зброю. Слід запровадити обмеження ціни на російські енергоресурси.
Звільнення всіх полонених та депортованих
Президент зазначив, що Україна не знайшла підтримки у Міжнародному комітеті Червоного Хреста.
Президент зазначив, що Україна не знайшла підтримки у Міжнародному комітеті Червоного Хреста.
Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
Виведення російських військ та припинення бойових дій
Повернення справедливості
Зеленський нагадав, що вже запропоновано Україною резолюцію Генасамблеї ООН щодо міжнародного механізму компенсації за збитки, спричинені російською війною.
Протидія екоциду
Недопущення ескалації
Україна потребує дієвих гарантій безпеки. Тому підготувала проєкт договору Kyiv Security Compact та вже запропонувала його партнерам.
Україна потребує дієвих гарантій безпеки. Тому підготувала проєкт договору Kyiv Security Compact та вже запропонувала його партнерам.
Фіксація закінчення війни
Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека та справедливість почнуть відновлюватися, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.
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