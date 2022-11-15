Саміт G20: президент України запропонував "формулу миру"

15:02 15 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками саміту лідерів G20 на Балі в Індонезії, заявив, що настав час покласти край руйнівній війні росії та врятувати тисячі життів.



Зеленський зазначив, що не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Водночас, за його словами, Україна має пропозиції, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого та справедливого закінчення агресивної російської війни.



Радіаційна та ядерна безпека

“Застосуйте всю вашу міць, щоб змусити росію відмовитися від будь-яких погроз ядерною зброєю. Підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав, що підписалися", — сказав Зеленський.

Продовольча безпека

"Кожна країна може приєднатися до конкретного внеску та стати співтворцем перемоги над голодом та продовольчою кризою", - зазначив президент.

Енергетична безпека

Слід зробити і фундаментальний крок для того, щоб енергоресурси більше не використовували як зброю. Слід запровадити обмеження ціни на російські енергоресурси.

"Якщо росія намагається позбавити Україну, Європу та всіх споживачів енергії у світі передбачуваності та стабільності цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для росії. Щоб експорт був не вищим за собівартість. Це чесно. Якщо ти забираєш, світ має право забрати у тебе", - сказав Зеленський.

Звільнення всіх полонених та депортованих

Президент зазначив, що Україна не знайшла підтримки у Міжнародному комітеті Червоного Хреста.

“Ми не можемо чекати. Тому маємо об'єднатися заради єдиної реалістичної моделі визволення полонених — «всіх на всіх». А також заради звільнення всіх дітей та дорослих, які були депортовані до росії”, - сказав Зеленський.

Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

"Росія має підтвердити територіальну цілісність України в рамках відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та відповідного масиву договірно-правових документів. Це абсолютно конкретно”, – наголосив президент.

Виведення російських військ та припинення бойових дій

"Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Повинен бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з росією. Саме це призведе до реального та повного припинення бойових дій", - сказав Зеленський.

Повернення справедливості

Зеленський нагадав, що вже запропоновано Україною резолюцію Генасамблеї ООН щодо міжнародного механізму компенсації за збитки, спричинені російською війною.

“Вона проголосована. Ми просимо її застосовувати. Готуємо і другу резолюцію – щодо спецтрибуналу. Прошу вас підключитися та підтримати її. Тому що немає такого народу на землі, який не цінує справедливості», – сказав президент.

Протидія екоциду

“Маємо знайти і спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені війною. Без цього не буде повернення до нормального, стабільного життя, і луна війни ще довго зберігатиметься – у вибухах мін, які забиратимуть життя дітей та дорослих, у забрудненні води, ґрунту та атмосфери”, — пояснив Зеленський.

Недопущення ескалації

Україна потребує дієвих гарантій безпеки. Тому підготувала проєкт договору Kyiv Security Compact та вже запропонувала його партнерам.

"Тому повинні провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів післявоєнної архітектури безпеки в євроатлантичному просторі, включаючи гарантії для України. Головним результатом конференції має стати підписання Kyiv Security Compact. Ми можемо зробити це будь-коли – вже цього року. І ми маємо це зробити", – сказав президент.

Фіксація закінчення війни

Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека та справедливість почнуть відновлюватися, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.