"Самі прийдуть": Подоляк про розшук рф Залужного та Сирського

07:12 31 травня Київ, Україна

Росія оголосила у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, яких сама називала вбитими і робила з цього приводу тисячі сюжетів.

Цей прийом покликаний вирішити дві задачі:

нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально зрівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними;

психологічний тиск та деморалізація наших військових.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав цей крок росії "днем відкритих дверей у спеціальних стаціонарних лікарнях".

"Мені здається, що і пан Сирський, і пан Залужний особисто прийдуть, тільки будуть нюанси. Прийдуть до людей, які ось це написали, і поставлять певні їм питання, зустрічні. Нехай вони трохи зачекають", – сказав радник голови ОП.

На думку Подоляка, подібні оголошення з боку росії "остаточно дискредитують росію як країну, що має хоч якусь краплю адекватності".

"Ви розпочали війну. І ви до війни ставитеся так, ніби маєте якісь впливи на українську дійсність. Ні", - заявив він.

Як стало відомо пізніше, крім Залужного та Сирського у розшук оголошено також командувача Операції об'єднаних сил генерала Сергія Наєва.