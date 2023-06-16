"Самі прийдуть": Подоляк про розшук рф Залужного та Сирського

Росія оголосила у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, яких сама називала вбитими і робила з цього приводу тисячі сюжетів.
Цей прийом покликаний вирішити дві задачі:
- нівелювати статус України як жертви міжнародного злочину агресії та формально зрівняти їхні злочинні дії з нашими оборонними;
- психологічний тиск та деморалізація наших військових.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав цей крок росії "днем відкритих дверей у спеціальних стаціонарних лікарнях".
На думку Подоляка, подібні оголошення з боку росії "остаточно дискредитують росію як країну, що має хоч якусь краплю адекватності".
Як стало відомо пізніше, крім Залужного та Сирського у розшук оголошено також командувача Операції об'єднаних сил генерала Сергія Наєва.
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