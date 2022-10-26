Сам російський агресор озвучив фейк про "брудну бомбу України"

17:02 26 жовтня Київ, Україна

Глава кремлівського режиму розповів фейк про "брудну бомбу України", про це він сказав на відеозустрічі з учасниками засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних служб країн СНД у середу, 26 жовтня.

"Залишають поза увагою заяви київського режиму отримати ядерну зброю. Адже сказано було публічно з боку київської влади про це. Ні - всі мовчать. Відомо і про плани використовувати для провокації так звану "брудну бомбу", - заявив путін.

Також він згадав інший російський фейк – про біолабораторії в Україні.

"США українську територію перетворили на полігон для біологічних експериментів... і продовжують "накачувати важким озброєнням... і використовують її як таран проти росії", - сказав путін.

Крім того, президент заявив, що в Україні формується "чорний ринок зброї", і навіть є "ризик попадання до рук зловмисників переносних зенітних ракетних комплексів, високоточних зразків зброї".



Наостанок він говорив про те, що "розповзання іноземних найманців з бойовим досвідом становить загрозу для країн СНД".



За словами путіна, необхідно активніше розкривати та припиняти роботу іноземних спецслужб у СНД, щоб боротися із втручанням у внутрішні справи.