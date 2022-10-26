Сам російський агресор озвучив фейк про "брудну бомбу України"

Глава кремлівського режиму розповів фейк про "брудну бомбу України", про це він сказав на відеозустрічі з учасниками засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних служб країн СНД у середу, 26 жовтня.
Також він згадав інший російський фейк – про біолабораторії в Україні.
Крім того, президент заявив, що в Україні формується "чорний ринок зброї", і навіть є "ризик попадання до рук зловмисників переносних зенітних ракетних комплексів, високоточних зразків зброї".
Наостанок він говорив про те, що "розповзання іноземних найманців з бойовим досвідом становить загрозу для країн СНД".
За словами путіна, необхідно активніше розкривати та припиняти роботу іноземних спецслужб у СНД, щоб боротися із втручанням у внутрішні справи.
Наостанок він говорив про те, що "розповзання іноземних найманців з бойовим досвідом становить загрозу для країн СНД".
За словами путіна, необхідно активніше розкривати та припиняти роботу іноземних спецслужб у СНД, щоб боротися із втручанням у внутрішні справи.
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