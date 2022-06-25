Саакашвили начинает реформировать налоговое законодательство

Михайло Саакашвілі приступив до виконання завдань Президента
Глава держави Зеленський доручив новопризначеному голові Нацради з реформ Михайлу Саакашвілі почати з заходів з реформування податкового законодавства і реформ митниці.
Як повідомила прес-служба Офісу президента, про це було заявлено Саакашвілі в ході зустрічі керівника Офісу президента Андрія Єрмака з послами G7.
"Михайло Саакашвілі розповів послам G7 і ЄС про плани Національної ради з реформ. Зокрема, Глава держави поставив завдання вдосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції і завершення реформи митниці. Крім того, серед завдань - координація співпраці з міжнародними організаціями", - йдеться в повідомленні .
Як зазначив Саакашвілі, незабаром відбудуться консультації з провідними бізнес-асоціаціями України та буде напрацьована програма Національної ради реформ, яку представлять на затвердження Голові держави.
Нагадаємо, Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з послами Великої сімки, на якій, зокрема, розповів про роль переселенців в ТКГ. У цій зустрічі також брав участь голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак разом з главою виконавчого комітету Національної ради реформ Михайлом Саакашвілі провели у відеорежимі зустріч з послами країн Великої сімки.
"Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom-конференцію з послами Великої сімки і розповіли їм про плани Нацради з реформ. Ми отримали підтримку і обговорили можливості співпраці", - повідомив Саакашвілі в Facebook в п'ятницю, 15 травня.
Глава держави Зеленський доручив новопризначеному голові Нацради з реформ Михайлу Саакашвілі почати з заходів з реформування податкового законодавства і реформ митниці.
Як повідомила прес-служба Офісу президента, про це було заявлено Саакашвілі в ході зустрічі керівника Офісу президента Андрія Єрмака з послами G7.
"Михайло Саакашвілі розповів послам G7 і ЄС про плани Національної ради з реформ. Зокрема, Глава держави поставив завдання вдосконалення податкового законодавства, продовження дерегуляції і завершення реформи митниці. Крім того, серед завдань - координація співпраці з міжнародними організаціями", - йдеться в повідомленні .
Як зазначив Саакашвілі, незабаром відбудуться консультації з провідними бізнес-асоціаціями України та буде напрацьована програма Національної ради реформ, яку представлять на затвердження Голові держави.
Нагадаємо, Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з послами Великої сімки, на якій, зокрема, розповів про роль переселенців в ТКГ. У цій зустрічі також брав участь голова виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак разом з главою виконавчого комітету Національної ради реформ Михайлом Саакашвілі провели у відеорежимі зустріч з послами країн Великої сімки.
"Разом з Андрієм Єрмаком провели Zoom-конференцію з послами Великої сімки і розповіли їм про плани Нацради з реформ. Ми отримали підтримку і обговорили можливості співпраці", - повідомив Саакашвілі в Facebook в п'ятницю, 15 травня.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі