З вересня Сили оборони знищили близько 500 іранських дронів, з них 84 за перші два дні січня

11:28 03 січня Київ, Україна

Під час останньої масованої атаки дронів на новорічні свята Протиповітряна оборона знищила 84 дрони, тобто 100% запущених росією.

Загалом із вересня 2022 року Сили оборони знищили майже пів тисячі дронів окупантів.



Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Якщо будуть бомбити такими темпами, як показали ті дві ночі, то, судячи з озвученої вже нашими певними спецслужбами, розвідкою інформації про нову партію в 250 (дронів – ред.), половину вже, як мінімум, використали, то десь можна собі умовно вважати", - сказав Ігнат, відповідаючи на запитання про кількість "Шахедів", яка може залишатися у росіян.

За його словами, такі цифри не повинні вводити в оману, оскільки росія може підвезти наступну партію дронів з Ірану. Україна готується до нових масованих атак росії, додав Ігнат.

“Готуватись будемо. Дрони збиваємо. Як бачите, за дві доби — це новорічна ніч і після новорічної ночі — збито 84 дрони. 100% було збито Протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ніколи. Дрони вже наближаються до цифри пів тисячі з 11 вересня. Це пів тисячі тільки збитих дронів. Трохи менше і крилатих ракет”, - сказав Ігнат, додавши, що йдеться про атаки щодо критичної інфраструктури України з 11 вересня.

За словами Ігната, окупанти навмисно збільшують застосування дешевих іранських дронів, щоб виснажувати Протиповітряну оборону та чинити психологічний тиск на громадян.