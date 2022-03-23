З російського медіапростору "зникли" ключові постаті

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що з публічного простору зник не лише Шойгу, а й інші ключові постаті РФ.
"Немає також системних та важливих протокольних заяв інших важкоатлетів, включаючи голів спецслужб Патрушева, Бортнікова, Наришкіна. Також зникли з обов'язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетников. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору", - заявив Подоляк.
Він зазначив, що у публічному просторі залишився лише один вірний слуга Путіна – глава МЗС Сергій Лавров. А, ну, ще й прессекретар Дмитро Пєсков іноді з'являється на публіці з шаленими заявами.
"Залишився лише Лавров, який намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, Європа може задумати погане. Пєсков, який періодично щиро вірить, що все "за планом спецоперації" і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій з нафтовим ембарго та закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують намовляти собі конкретні юридичні претензії "після". Цікава тиша...", - наголосив Подоляк.
"Немає також системних та важливих протокольних заяв інших важкоатлетів, включаючи голів спецслужб Патрушева, Бортнікова, Наришкіна. Також зникли з обов'язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетников. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору", - заявив Подоляк.
Він зазначив, що у публічному просторі залишився лише один вірний слуга Путіна – глава МЗС Сергій Лавров. А, ну, ще й прессекретар Дмитро Пєсков іноді з'являється на публіці з шаленими заявами.
"Залишився лише Лавров, який намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, Європа може задумати погане. Пєсков, який періодично щиро вірить, що все "за планом спецоперації" і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій з нафтовим ембарго та закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують намовляти собі конкретні юридичні претензії "після". Цікава тиша...", - наголосив Подоляк.
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