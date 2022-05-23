З початком збройного опору "Талібану" назріває громадянська війна

11:42 18 серпня Киев, Украина

Вчора, 17 серпня, стало відомо, що в Афганістані піднявся рух збройного опору талібам. Сили опору очолив віцепрезидент країни Амрулла Салех. В результаті боїв їм вдалося вибити бойовиків з району Чарикар в провінції Парван.

Відзначається, що солдати опору відбили у талібів район Чарикар в провінції Парван і продовжили запеклі бої в Панджшері - єдиному регіоні, який бойовикам не вдалося взяти. Через Чарикар проходить найважливіша транспортна магістраль республіки, яка пов'язує Кабул з Мазарі-Шаріфом, найбільшим містом на півночі Афганістану. Провінція Парван знаходиться на північ від афганської столиці.

Відзначається, що на цей момент для підтримки афганців в Панджшер направляються десять тисяч бійців, серед яких генерал Абдул Рашид Дустум.

Раніше повідомлялося, що Салех назвав себе тимчасовим главою держави, пославшись на державну Конституцію. Він закликав жителів Афганістану приєднатися до спротиву проти Талібану.

Раніше повідомлялося, що "Талібан" оголосить Афганістан ісламським еміратом. Радикальний рух планує отримати повний контроль над владою в Афганістані, ніякого перехідного періоду не буде.

Але сьогодні стало відомо, що "Талібан" веде переговори про майбутнє керівництво країни з відомими політиками і обіцяє не монополізувати владу.