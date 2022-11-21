З початку вторгнення росія втратила понад 1300 танків - Oryx

Згідно з підрахунками аналітичного проєкту Oryx і довідника Military Balance - 2022 Міжнародного інституту стратегічних досліджень, з початку вторгнення в Україну російська армія втратила 1353 танки з 3417, що були на озброєнні.
До списку включають лише техніку, втрати якої підтверджені фото- та відеоматеріалами у відкритому доступі. Реальна кількість знищеної техніки значно вища, наголошують аналітики Oryx.
Всього з початку війни росія, за даними Oryx, втратила щонайменше 8023 одиниці військової техніки:
- 4914 знищено
- 198 пошкоджено
- 300 кинуто
- 2611 захоплено ЗСУ
Втрати України за цей час Oryx оцінює у 2287 одиниць бойової техніки:
- 371 знищено
- 94 пошкоджено
- 60 кинуто
- 761 захоплено
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