З початку вторгнення росія втратила понад 1300 танків - Oryx

08:40 21 листопада Київ, Україна

Згідно з підрахунками аналітичного проєкту Oryx і довідника Military Balance - 2022 Міжнародного інституту стратегічних досліджень, з початку вторгнення в Україну російська армія втратила 1353 танки з 3417, що були на озброєнні.

До списку включають лише техніку, втрати якої підтверджені фото- та відеоматеріалами у відкритому доступі. Реальна кількість знищеної техніки значно вища, наголошують аналітики Oryx.

"Знищено було 859 танків, 64 - пошкоджено, 56 - кинуто, а 521 танк було захоплено українськими силами", - пише Oryx.

Всього з початку війни росія, за даними Oryx, втратила щонайменше 8023 одиниці військової техніки:

4914 знищено

198 пошкоджено

300 кинуто

2611 захоплено ЗСУ

Втрати України за цей час Oryx оцінює у 2287 одиниць бойової техніки: