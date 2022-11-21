З початку вторгнення росія втратила понад 1300 танків - Oryx

08:40 21 листопада Київ, Україна

Згідно з підрахунками аналітичного проєкту Oryx і довідника Military Balance - 2022 Міжнародного інституту стратегічних досліджень, з початку вторгнення в Україну російська армія втратила 1353 танки з 3417, що були на озброєнні.
 
До списку включають лише техніку, втрати якої підтверджені фото- та відеоматеріалами у відкритому доступі. Реальна кількість знищеної техніки значно вища, наголошують аналітики Oryx.
"Знищено було 859 танків, 64 - пошкоджено, 56 - кинуто, а 521 танк було захоплено українськими силами", - пише Oryx.
Всього з початку війни росія, за даними Oryx, втратила щонайменше 8023 одиниці військової техніки:
  • 4914 знищено
  • 198 пошкоджено
  • 300 кинуто
  • 2611 захоплено ЗСУ
Втрати України за цей час Oryx оцінює у 2287 одиниць бойової техніки:
  • 371 знищено
  • 94 пошкоджено
  • 60 кинуто
  • 761 захоплено