З початку вторгнення рф атакувала 22 тисячі цивільних об'єктів України - МВС

Війська росії з початку повномасштабного вторгнення вдарили по 22 тисячах цивільних об'єктів в Україні та 300 військових.
Про це у неділю, 14 серпня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
При цьому він зазначив, що загарбники вражають і об'єкти культурної спадщини, включаючи релігійні споруди, торгові центри, школи.
Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО інформували, що армія росії в 60 разів частіше завдавала ударів по цивільних об'єктах в Україні, ніж по військових.
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