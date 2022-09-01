З початку вторгнення рф атакувала 22 тисячі цивільних об'єктів України - МВС

08:42 15 серпня Київ, Україна

Війська росії з початку повномасштабного вторгнення вдарили по 22 тисячах цивільних об'єктів в Україні та 300 військових.

Про це у неділю, 14 серпня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Ми бачимо цифри: понад 22 тисячі об'єктів цивільних вражені і всього близько 300 військових об'єктів. Ми бачимо, як крилаті ракети пролітають безпосередньо над об'єктами ядерної енергетики, ми бачимо влучання ворожих ракет у об'єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва", - сказав чиновник.

При цьому він зазначив, що загарбники вражають і об'єкти культурної спадщини, включаючи релігійні споруди, торгові центри, школи.

"Все, що завгодно може стати об'єктом ракетно-бомбових ударів російських військ", - підкреслив Єнін.

Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО інформували, що армія росії в 60 разів частіше завдавала ударів по цивільних об'єктах в Україні, ніж по військових.