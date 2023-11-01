З початку війни в Україні загинуло майже 10 тисяч цивільних

"Це понад 55% усіх атак на заклади охорони здоров'я у світі за той же період (від 24 лютого 2022 року — ред.). 111 медичних працівників та пацієнтів загинули, ще багато отримали поранення. З початку вересня атак зазнали 13 закладів охорони здоров'я. Збитки, завдані українській інфраструктурі, відбулися в той час, коли вони (медустанови) потрібні як ніколи. У деяких частинах сходу та півдня медслужби було знищено, оскільки не працює навіть половина лікарень", - сказав голова Управління ООН з координації гуманітарних питань.