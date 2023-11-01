З початку війни в Україні загинуло майже 10 тисяч цивільних
08:16 01 листопада Київ, Україна
З початку повномасштабної війни росії проти України було вбито понад 9900 мирних українців. Це еквівалентно майже 16 цивільним людям, які гинуть щодня.
Про це під час засідання Ради безпеки ООН
заявив голова Управління ООН з координації гуманітарних питань Рамеш Раджасінгхам.
"За останніми підрахунками, понад 9900 мирних жителів було вбито з початку вторгнення росії. Це еквівалентно майже 16 цивільним особам, які гинуть щодня. І це лише офіційно підтверджені дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини, фактична кількість, безумовно, більша", - сказав Раджасінгхам.
За його словами, з початку війни Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також підтвердила понад 1300 атак з боку армії росії на українські медичні установи.
"Це понад 55% усіх атак на заклади охорони здоров'я у світі за той же період (від 24 лютого 2022 року — ред.). 111 медичних працівників та пацієнтів загинули, ще багато отримали поранення. З початку вересня атак зазнали 13 закладів охорони здоров'я. Збитки, завдані українській інфраструктурі, відбулися в той час, коли вони (медустанови) потрібні як ніколи. У деяких частинах сходу та півдня медслужби було знищено, оскільки не працює навіть половина лікарень", - сказав голова Управління ООН з координації гуманітарних питань.
Він зазначив, що наразі близько 18 мільйонів осіб, а це понад 40% всього населення України, потребують тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги.
"10 мільйонів людей також залишаються переміщеними особами всередині країни або як біженці в інших країнах. Війна позбавляє українських дітей освіти, стабільності та безпеки, необхідних у критичний період їхнього життя. Як і надії на майбутнє. Душевні рани війни, безперечно, вплинуть на них у дорослому віці", - наголосив Раджасінгхам.
Він додав, що попри ризики, понад 500 гуманітарних організацій, більшість з яких є місцевими організаціями, за перші дев'ять місяців 2023 року надали життєво необхідну допомогу 9 мільйонам людей в Україні.
"Цьому сприяють значні внески до плану гуманітарного реагування в Україні на 2023 рік. На поточний рік надійшло понад 2 мільярди доларів США за потреб у грошових коштах у розмірі 3,9 мільярда доларів", — сказав Раджасінгхам.
Голова Управління ООН з координації гуманітарних питань також зазначив, що організація стурбована важким становищем українців на тимчасово окупованих територіях, адже представники місій ООН не мають доступу туди.
Однією з найсерйозніших проблем для наших місій залишається відсутність гуманітарного доступу до частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, що знаходяться під тимчасовим військовим контролем росії.
"Наслідки ненадання допомоги приблизно 4 мільйонам людей у цих регіонах жахливі, особливо з огляду на те, що незабаром настане зима", - пояснив Рамеш Раджасінгхам.
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