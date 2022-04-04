З початку війни спецслужби затримали майже 600 російських диверсантів

Інформація про боротьбу з ворожими агентами станом на ранок 4 квітня
Глава Нацполіції Ігор Клименко: Протягом 1-3 квітня працівники НПУ затримали 53 особи, які збирали інформацію для російських окупантів.
🔷 Поліція Харківської області затримала 6 осіб, які збирали інформацію про позиції ЗСУ, а також розповсюджували заклики щодо захоплення державної влади в Україні, підтримували окупаційні війська росії на території області.
🔷 Поліція Кіровоградської області затримала трьох місцевих жителів, у яких під час перевірки мобільних телефонів виявлено скріншоти перерахування коштів із російських банків.
🔷 Поліція Чернігівської області затримала громадянина рф, який, ймовірно, був коригувальником обстрілу Чернігова.
🔷 Поліція Київської області викрила двох місцевих жителів, які повідомляли окупантам дані та місця проживання волонтерів та захисників України.
Затриманих передано СБУ для проведення подальших перевірок.
Глава Нацполіції Ігор Клименко: Протягом 1-3 квітня працівники НПУ затримали 53 особи, які збирали інформацію для російських окупантів.
🔷 Поліція Харківської області затримала 6 осіб, які збирали інформацію про позиції ЗСУ, а також розповсюджували заклики щодо захоплення державної влади в Україні, підтримували окупаційні війська росії на території області.
🔷 Поліція Кіровоградської області затримала трьох місцевих жителів, у яких під час перевірки мобільних телефонів виявлено скріншоти перерахування коштів із російських банків.
🔷 Поліція Чернігівської області затримала громадянина рф, який, ймовірно, був коригувальником обстрілу Чернігова.
🔷 Поліція Київської області викрила двох місцевих жителів, які повідомляли окупантам дані та місця проживання волонтерів та захисників України.
Затриманих передано СБУ для проведення подальших перевірок.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі