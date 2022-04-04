З початку війни спецслужби затримали майже 600 російських диверсантів

11:18 04 квітня Київ, Україна

Інформація про боротьбу з ворожими агентами станом на ранок 4 квітня



Глава Нацполіції Ігор Клименко: Протягом 1-3 квітня працівники НПУ затримали 53 особи, які збирали інформацію для російських окупантів.



🔷 Поліція Харківської області затримала 6 осіб, які збирали інформацію про позиції ЗСУ, а також розповсюджували заклики щодо захоплення державної влади в Україні, підтримували окупаційні війська росії на території області.



🔷 Поліція Кіровоградської області затримала трьох місцевих жителів, у яких під час перевірки мобільних телефонів виявлено скріншоти перерахування коштів із російських банків.



🔷 Поліція Чернігівської області затримала громадянина рф, який, ймовірно, був коригувальником обстрілу Чернігова.



🔷 Поліція Київської області викрила двох місцевих жителів, які повідомляли окупантам дані та місця проживання волонтерів та захисників України.



Затриманих передано СБУ для проведення подальших перевірок.



