З початку війни росія втратила вбитими вже 46,5 тисяч військових

11:29 27 серпня Київ, Україна

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів та знищили п'ять артсистем ворога. Загалом росія втратила з початку повномасштабної війни вже 46 500 своїх військових убитими. Про це у суботу, 27 серпня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з початку війни орієнтовно склали:

особового складу – близько 46 500 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1939 (+3) од.

бойових броньованих машин - 4 254 (+3) од.,

артилерійських систем - 1045 (+5) од.,

РСЗВ - 274 (+2) од.,

засобів ППО - 148 (+0) од.,

літаків - 234 (+0) од.,

вертольотів - 202 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2),

крилатих ракет - 196 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) од.,

спеціальної техніки – 99 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, президент росії володимир путін підписав указ, що збільшує з 1 січня 2023 року штатну чисельність збройних сил росії на 137 тис. людей.

У ISW оцінили шанси росії збільшити чисельність армії. Аналітики зазначають, що росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року (зокрема, на окупованих територіях в Україні), щоб залучити близько 130 тисяч осіб на заміну втрат.