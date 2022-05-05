З початку війни з білорусі запустили понад 600 ракет по Україні

19:05 05 травня Київ, Україна

Першу ракету з білорусі запустили 24 лютого о 6:20, останній запуск зафіксували – 3 травня об 11:35.





З початку російського вторгнення з білорусі по території України було випущено щонайменше 631 ракету. Про це в середу, 4 травня, повідомила моніторингова група "Беларуски Гаюн".



За її даними, перший максимум запусків було зафіксовано 9 березня, коли було здійснено щонайменше 35 ракетних пусків. До початку квітня запуски йшли по наростаючому день за днем, а на найбільше бомбардування з білорусі Україна зазнала 1 квітня.

"Того дня ракети запускали у прямому сенсі кожні 10 хвилин, всього - не менше 56 боєголовок, які прикривали відступ зс рф із території України", - йдеться у повідомленні.

У виданні зазначають, що запуски з білорусі продовжуються і досі. Останній був зафіксований 3 травня об 11.35.