З початку осені ППО України знищила 420 російських ракет і дронів

Починаючи з вересня українська протиповітряна оборона знищила понад 420 російських ракет та 430 дронів-камікадзе.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він нагадав, що 11 вересня російські війська атакували Харківську ТЕЦ.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він нагадав, що 11 вересня російські війська атакували Харківську ТЕЦ.
За його словами, росія витратила вже значну кількість своїх ракет, проте все ще зберігає здатність завдавати ударів по Україні та достатньо носіїв ракетної зброї, у тому числі літаків.
Спікер додав, що після останніх вибухів на аеродромі Енгельс росія розосередила свою бойову авіацію по різних аеропортах. Вибухи в Енгельсі викликали занепокоєння та критику в російському інформпросторі, повідомляли аналітики Інституту вивчення війни.
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