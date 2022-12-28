З початку осені ППО України знищила 420 російських ракет і дронів

19:16 28 грудня Київ, Україна

Починаючи з вересня українська протиповітряна оборона знищила понад 420 російських ракет та 430 дронів-камікадзе.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що 11 вересня російські війська атакували Харківську ТЕЦ.
"Тоді росіяни почали нападати на нашу критичну інфраструктуру. З цього часу приблизно вже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе було збито протиповітряною обороною, атакувала, звичайно, більша кількість", - зазначив чиновник.
За його словами, росія витратила вже значну кількість своїх ракет, проте все ще зберігає здатність завдавати ударів по Україні та достатньо носіїв ракетної зброї, у тому числі літаків.
"Багато ракет використано. Носії є. Але не факт, що є ракети у них у достатній кількості", — зазначив Юрій Ігнат.
Спікер додав, що після останніх вибухів на аеродромі Енгельс росія розосередила свою бойову авіацію по різних аеропортах. Вибухи в Енгельсі викликали занепокоєння та критику в російському інформпросторі, повідомляли аналітики Інституту вивчення війни.