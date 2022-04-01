З початку окупації близько 30 тисяч кримчан призвані на військову службу Росії - Джапарова

Головними проблемами, створеними окупаційною владою РФ в Криму, є безпрецедентна мілітаризація і масові порушення прав людини, так, з початку окупації на військову службу було призвано близько 30 тисяч осіб.
Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова
, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Кремль порушує міжнародне гуманітарне право, використовуючи населення українського півострова для поповнення своєї армії. З початку окупації близько трьох десятків тисяч громадян України вже призвано на військову службу Росії. Росія проводить штучну і усвідомлену заміну складу населення Криму, вона видавлює нелояльних і заміщає їх сотнями тисяч громадян, чим, фактично, скоює військовий злочин", - сказала Джапарова на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в Києві у вівторок.
Вона вказала, що Росія безпрецедентно мілітаризувала півострів, також тривають масові порушення прав людини і переслідування релігійних спільнот, православної церкви України, мусульман Криму, порушення норм міжнародного гуманітарного права і, зокрема, заміщення населення окупованої території громадянами РФ, перетворення Криму і навколишніх вод на свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні.
"Росія постійно збільшує кількість військовослужбовців і техніки в окупованому Криму. Нещодавно Кремль пішов ще далі. Під виглядом військових навчань на пів року закрив частину Чорного моря, в тому числі в напрямку Керченської протоки, для іноземних військових кораблів і державних суден. Крім того, російський президент дав "Росгвардії" право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це дійсно створює істотні перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці і стабільності України в світі і Південно-Східній Європі", - підкреслила заступниця міністра.
Джапарова зазначила також, що Росія активно розвиває кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї, реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів.
"На півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї. Своє панування в Криму Росія намагається зміцнити шляхом перетворення його на величезну військову базу. Одночасно вона пригнічує всі можливі форми протидії окупації, форми опору. Основними факторами цього процесу є безпрецедентні і жорсткі репресії щодо інакодумців, і в першу чергу, мова йде про українців і кримських татар", - додала вона.
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