З початку окупації близько 30 тисяч кримчан призвані на військову службу Росії - Джапарова

12:45 06 липня Київ, Україна

Головними проблемами, створеними окупаційною владою РФ в Криму, є безпрецедентна мілітаризація і масові порушення прав людини, так, з початку окупації на військову службу було призвано близько 30 тисяч осіб.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова , повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кремль порушує міжнародне гуманітарне право, використовуючи населення українського півострова для поповнення своєї армії. З початку окупації близько трьох десятків тисяч громадян України вже призвано на військову службу Росії. Росія проводить штучну і усвідомлену заміну складу населення Криму, вона видавлює нелояльних і заміщає їх сотнями тисяч громадян, чим, фактично, скоює військовий злочин", - сказала Джапарова на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в Києві у вівторок.

Вона вказала, що Росія безпрецедентно мілітаризувала півострів, також тривають масові порушення прав людини і переслідування релігійних спільнот, православної церкви України, мусульман Криму, порушення норм міжнародного гуманітарного права і, зокрема, заміщення населення окупованої території громадянами РФ, перетворення Криму і навколишніх вод на свій військовий форпост в Азово-Чорноморському регіоні.

"Росія постійно збільшує кількість військовослужбовців і техніки в окупованому Криму. Нещодавно Кремль пішов ще далі. Під виглядом військових навчань на пів року закрив частину Чорного моря, в тому числі в напрямку Керченської протоки, для іноземних військових кораблів і державних суден. Крім того, російський президент дав "Росгвардії" право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це дійсно створює істотні перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці і стабільності України в світі і Південно-Східній Європі", - підкреслила заступниця міністра.

Джапарова зазначила також, що Росія активно розвиває кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї, реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів.