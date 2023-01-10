З початку 2023 року війська росії здійснили понад 600 обстрілів Запорізької області

З початку року війська російської федерації здійснили понад 600 обстрілів мирних міст та сіл Запорізької області. Внаслідок атак чотири людини загинули і семеро отримали поранення.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Він наголосив, що морози збільшують ймовірність інтенсивної розвідки боєм.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Він наголосив, що морози збільшують ймовірність інтенсивної розвідки боєм.
Старух зазначив, що на тимчасово окупованій території області сконцентровано три чверті аграрного потенціалу регіону, завдяки чому люди мають запаси продуктів.
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