З початку 2023 року війська росії здійснили понад 600 обстрілів Запорізької області

09:40 10 січня Київ, Україна

З початку року війська російської федерації здійснили понад 600 обстрілів мирних міст та сіл Запорізької області. Внаслідок атак чотири людини загинули і семеро отримали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він наголосив, що морози збільшують ймовірність інтенсивної розвідки боєм.
 
"Запорізьку АЕС знову вдалося заживити від мережі України. Щоб забезпечити безпеку, наші енергетики залишаються на місцях та стабілізують ситуацію, а окупанти змушують їх колаборувати та брати російські паспорти", - зазначив голова ОВА.

Старух зазначив, що на тимчасово окупованій території області сконцентровано три чверті аграрного потенціалу регіону, завдяки чому люди мають запаси продуктів.

"Але зараз суттєвий дефіцит ліків, які окупанти заборонили перевозити. Крім того, загарбники намагаються заборонити використання гривні, проте це призвело лише до того, що її курс на "чорному ринку" захоплених територій значно зріс", - додав він.