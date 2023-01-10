З початку 2023 року війська росії здійснили понад 600 обстрілів Запорізької області

"Запорізьку АЕС знову вдалося заживити від мережі України. Щоб забезпечити безпеку, наші енергетики залишаються на місцях та стабілізують ситуацію, а окупанти змушують їх колаборувати та брати російські паспорти", - зазначив голова ОВА.



Старух зазначив, що на тимчасово окупованій території області сконцентровано три чверті аграрного потенціалу регіону, завдяки чому люди мають запаси продуктів.



"Але зараз суттєвий дефіцит ліків, які окупанти заборонили перевозити. Крім того, загарбники намагаються заборонити використання гривні, проте це призвело лише до того, що її курс на "чорному ринку" захоплених територій значно зріс", - додав він.