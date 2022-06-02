З моменту вторгнення росія випустила по Україні майже 3000 ракет - Зеленський

14:27 02 червня Київ, Україна

2478 ракет випустила росія з моменту вторгнення по Україні, понад 2,6 тисячі населених пунктів перебувають під окупацією.

Про це під час звернення до парламенту Люксембургу у четвер, 2 червня, повідомив президент Володимир Зеленський.



Він порівняв те, що відбувається, з Другою світовою війною, коли агресія нацистів поставила під загрозу життя цілих народів.



За його словами, росія зайшла до 3620 населених пунктів України, 1017 із них уже звільнили.

"Станом на сьогодні під контролем росії перебуває близько 20% території України, а це майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це більше ніж площа Бельгії, Нідерландів та Люксембургу разом узятих. Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами, снарядами, що не розірвалися. Майже 12 млн людей стали внутрішніми переселенцями, понад 5 млн виїхали за кордон", - додав президент.

Зеленський закликав до поширення санкцій на всіх російських службовців та суддів, які працюють на війну та репресії.

"Необхідно ще більше санкцій проти росії за війну. Як тільки запрацює 6-й санкційний пакет, ми всі маємо готувати 7-й. Усі російські службовці, які працюють на війну та всі російські судді, які працюють на репресії, мають потрапити під санкції. Потрібно визначити юридичну можливість їх конфіскувати (російські активи за кордоном - ред.) і направити на відшкодування збитків, які росія завдала жертвам війни. Це буде справедливо та повчально для агресора. Треба показати, що європейська єдність перевершує будь-які сумніви щодо здатності Європи захищати свої цінності", - сказав він.



Також президент подякував Люксембургу за своєчасне постачання зброї Україні.

"Я дуже вдячний вам, владі, народу Люксембургу за історичне рішення надати Україні зброю. На відміну від інших держав, Люксембург не має великих військових складів або великих оборонних виробництв. Але ви виявили солідарність масштабу великої нації і надали оборонну допомогу вчасно". Це важливо. І без зайвої бюрократії, як і має бути у людей із великою душею", - заявив Зеленський.