З моменту вторгнення росії знищено 24 тисячі кілометрів доріг - Укравтодор

13:34 03 червня Київ, Україна

24 тисячі кілометрів доріг і 300 мостів було зруйновано з моменту вторгнення російських загарбників.

 
Про це повідомив Укравтодор у Facebook.
 
"За 100 днів війни зруйновано 24 тисячі км доріг та три сотні мостів. Ворог не припиняє знищувати нашу інфраструктуру, але країна продовжує жити та відновлюватися в умовах війни", - йдеться у повідомленні.
 
В Укравтодорі додали, що зараз поставили на паузу всі масштабні проєкти "Великого будівництва", а працюють на критично важливих маршрутах та "дорогах життя".

Зокрема, вже забезпечили проїзд на 39 тимчасових переправах на дорогах у Київ, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Чернігів, Харків, Суми та Миколаїв.

Також відкрили рух "Варшавською трасою" з Києва до Ковеля та рух для вантажівок трасою М-06 Київ-Чоп.

Крім того, 2 червня відкрили рух готовою ділянкою траси Н-31 у Дніпропетровській області (майже 30 км автодороги за маршрутом Полтава – Київ).

Повідомляється, що автодорівці продовжують розчищати дороги від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. Станом на 3 червня вже прибрали 930 км доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя.