З моменту вторгнення росії знищено 24 тисячі кілометрів доріг - Укравтодор

24 тисячі кілометрів доріг і 300 мостів було зруйновано з моменту вторгнення російських загарбників.
Про це повідомив Укравтодор у Facebook.
В Укравтодорі додали, що зараз поставили на паузу всі масштабні проєкти "Великого будівництва", а працюють на критично важливих маршрутах та "дорогах життя".
Зокрема, вже забезпечили проїзд на 39 тимчасових переправах на дорогах у Київ, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Чернігів, Харків, Суми та Миколаїв.
Також відкрили рух "Варшавською трасою" з Києва до Ковеля та рух для вантажівок трасою М-06 Київ-Чоп.
Крім того, 2 червня відкрили рух готовою ділянкою траси Н-31 у Дніпропетровській області (майже 30 км автодороги за маршрутом Полтава – Київ).
Повідомляється, що автодорівці продовжують розчищати дороги від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. Станом на 3 червня вже прибрали 930 км доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя.
Зокрема, вже забезпечили проїзд на 39 тимчасових переправах на дорогах у Київ, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Чернігів, Харків, Суми та Миколаїв.
Також відкрили рух "Варшавською трасою" з Києва до Ковеля та рух для вантажівок трасою М-06 Київ-Чоп.
Крім того, 2 червня відкрили рух готовою ділянкою траси Н-31 у Дніпропетровській області (майже 30 км автодороги за маршрутом Полтава – Київ).
Повідомляється, що автодорівці продовжують розчищати дороги від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. Станом на 3 червня вже прибрали 930 км доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя.
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