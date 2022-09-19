З моменту початку війни в Україні зафіксували 34 тисячі військових злочинів росії

12:37 19 вересня Київ, Україна

З 24 лютого в Україні зафіксували 34 тисячі військових злочинів, до яких причетна країна-агресор.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю програмі Face The Nation на американському телеканалі CBS.

"Ми зафіксували 34 тисячі військових злочинів в Україні. Коли ми говоримо про пріоритизацію справ... про військові злочини, скоєні в Харківській області, в тому числі в Ізюмі - звісно, такі справи у нас у пріоритеті. Тим не менш, у нас є багато справ, які продовжуються досі, які почалися в таких місцях, як Буча, Ірпінь. І всі обстріли та руйнування всіх цивільних об'єктів в Україні теж фіксуються, а потім також розслідуються", - розповів він.

Костін також повідомив, що в Офісі Генпрокурора перебуває понад 40 поточних розслідувань у справах про скоєні окупантами злочини сексуального насильства.

"Нам важливо спілкуватися з людьми і дізнаватися про ці випадки, щоб жертви цих випадків повідомляли про них. І з цієї причини ми також перебуваємо у тісному контакті з нашими колегами в європейських країнах, де багато українців, які втекли до Європи, деякі з них могли бути жертвами чи свідками злочинів сексуального насильства”, - пояснив урядовець.

В Офісі Генпрокурора наразі вже є справа про геноцид, і він постійно на зв'язку з Міжнародним кримінальним судом та його прокурором Карімом Ханом, тому що МКС також має повноваження розглядати справу про геноцид.

"Ми розуміємо, що всі ці факти разом узяті приведуть нас до можливого засудження за злочин геноциду", - зазначив генпрокурор.

При цьому він сказав, що вже відомо, хто відповідає за злочин агресії.