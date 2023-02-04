З якою метою створено Гвардію наступу - розповіли у МВС

09:11 04 лютого Київ, Україна

Гвардію наступу буде створено на основі МВС України. На її базі буде сформовано вісім штурмових бригад, які займатимуться виключно визволенням українських територій від російських загарбників. Про це у п'ятницю, 3 лютого, розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю 24 каналу.

Він зазначив, що бригади почнуть застосовувати на полі бою, коли ЗСУ успішно виконають стратегічну оборонну операцію.

"Коли російські війська втратять наступальний потенціал, українські перейдуть у контрнаступ.. Саме тоді настане час Гвардії", - повідомив Романенко.

Він пояснив, що підрозділи Сил оборони України пробиватимуть фронт і максимально швидко просуватимуться вперед, не затримуючись у населених пунктах. І саме бригади з Гвардії наступу "зачищатимуть" звільнені населені пункти.

"Якщо ЗСУ затримуватимуться в кожному населеному пункті, то наступальний імпульс дуже швидко згасне. А це неприпустимо. Тому тоді, коли населений пункт буде оточений, туди входитимуть ці бригади із Гвардії наступу, які проводитимуть зачистки. А в цей час підрозділи ЗСУ йтимуть далі звільняти території”, - сказав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, у МВС заявили, що до Гвардії наступу активно подають заявки.

Раніше Ігор Клименко повідомив про формування відомства штурмових бригад Гвардія наступу.