З якою метою створено Гвардію наступу - розповіли у МВС

Гвардію наступу буде створено на основі МВС України. На її базі буде сформовано вісім штурмових бригад, які займатимуться виключно визволенням українських територій від російських загарбників. Про це у п'ятницю, 3 лютого, розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю 24 каналу.
Він зазначив, що бригади почнуть застосовувати на полі бою, коли ЗСУ успішно виконають стратегічну оборонну операцію.
Він пояснив, що підрозділи Сил оборони України пробиватимуть фронт і максимально швидко просуватимуться вперед, не затримуючись у населених пунктах. І саме бригади з Гвардії наступу "зачищатимуть" звільнені населені пункти.
Нагадаємо, у МВС заявили, що до Гвардії наступу активно подають заявки.
Раніше Ігор Клименко повідомив про формування відомства штурмових бригад Гвардія наступу.
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