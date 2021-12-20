З ініціативи Конгресу США Путіна можуть позбавити легітимності

13:44 19 листопад Київ, Україна

Рано чи пізно, але епоха тирана руйнується, причому незалежно від його волі. Схоже, що з подачі американського Конгресу Володимиру Путіну може в майбутньому загрожувати доля невизнаного президента. А це означає, що, як і його підопічному Олександру Лукашенку, Путіну загрожуватимуть все нові і нові санкції. Чи поведеться господар Кремля розсудливо, чи залишить він задум продовжувати президентство в наступних каденціях – покаже час. Визначати щось у долі Росії – справа невдячна, коли глава держави найчастіше не є господарем своїм словам.

А на сьогодні члени Конгресу США Стів Коен та Джо Вілсон винесли на обговорення в Палаті представників резолюцію, в якій пропонують відмовитися від визнання законності президентства Володимира Путіна, якщо він знову обійме посаду президента РФ після президентських виборів у 2024 році.

Причиною такої заяви стала внесена в результаті «одноголосного голосування російського народу» поправка до Конституції РФ від 2020 року, яка, по суті, не обмежує бажання Путіна перебувати на посаді глави держави. На думку конгресменів, ці конституційні зміни "набрали чинності з порушенням законів та міжнародних зобов'язань", тому будь-яка спроба Путіна залишитися в кріслі президента після закінчення його нинішнього та останнього терміну 7 травня 2024 року має викликати невизнання з боку США.

Ініціатори резолюції спираються також на явні порушення під час проведення останніх президентських виборів, на яких Путін здобув очікувану ним перемогу, і наполягають на тому, що його подальше перебування на посаді незаконне, - йдеться у релізі.

У відповідь на такий випад Кремль звинуватив Вашингтон у втручанні у внутрішні справи Росії. За словами Дмитра Пєскова, він упевнений, що російський народ сам може обрати свого президента. Ну а як росіяни обирають свого «царя», вже давно не секрет для всієї світової громадськості.