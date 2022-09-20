З Херсонщини вдалося евакуювати 131 особу

12:48 20 вересня Київ, Україна

З окупованої території Херсонської області вдалося евакуювати 131 особу.

Про це повідомляє Фонд Favbet Foundation у вівторок, 20 вересня.



Зазначається, що люди змогли залишити окуповану територію та поїхали до Чернівецької області.



Нагадаємо, благодійний фонд Favbet Foundation після початку вторгнення росії практично повністю перепрофілював свою діяльність. Фонд замість підтримки сфер освіти та спорту допомагає військовим та населенню.