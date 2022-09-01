З лютого росія втратила в Україні понад 900 елітних військових фахівців

За оцінкою як західних, так і російських експертів, загальновійськові підрозділи російської армії виявилися не готові до штурмових дій. У результаті завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою, довелося вирішувати спецзагонам, морпіхам та десантникам.
Саме ці об’єднання, які традиційно вважаються елітою російської армії, зазнали відчутних втрат. Бі-бі-сі вдалося встановити, що росія втратила понад 900 елітних фахівців, на підготовку яких пішли роки зусиль та мільйони доларів.
Саме ці об’єднання, які традиційно вважаються елітою російської армії, зазнали відчутних втрат. Бі-бі-сі вдалося встановити, що росія втратила понад 900 елітних фахівців, на підготовку яких пішли роки зусиль та мільйони доларів.
Серед них – 151 військовослужбовець спецзагону ГРУ, майже кожен четвертий – офіцер (22%). І це тільки дані з відкритих офіційних джерел, жертв може бути більше.
Також відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії, більшість із них — підрозділи особливого призначення (СОБР та ОМОН).
Крім того, на війні загинули щонайменше 20 співробітників ФСБ та ФСО. В основному - службовці прикордонних військ. Серед загиблих є й офіцери найзасекреченіших підрозділів.
Також відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії, більшість із них — підрозділи особливого призначення (СОБР та ОМОН).
Крім того, на війні загинули щонайменше 20 співробітників ФСБ та ФСО. В основному - службовці прикордонних військ. Серед загиблих є й офіцери найзасекреченіших підрозділів.
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