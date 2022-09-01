З лютого росія втратила в Україні понад 900 елітних військових фахівців

11:21 01 вересня Київ, Україна

За оцінкою як західних, так і російських експертів, загальновійськові підрозділи російської армії виявилися не готові до штурмових дій. У результаті завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою, довелося вирішувати спецзагонам, морпіхам та десантникам.



Саме ці об’єднання, які традиційно вважаються елітою російської армії, зазнали відчутних втрат. Бі-бі-сі вдалося встановити, що росія втратила понад 900 елітних фахівців, на підготовку яких пішли роки зусиль та мільйони доларів.

Серед них – 151 військовослужбовець спецзагону ГРУ, майже кожен четвертий – офіцер (22%). І це тільки дані з відкритих офіційних джерел, жертв може бути більше.



Також відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії, більшість із них — підрозділи особливого призначення (СОБР та ОМОН).



Крім того, на війні загинули щонайменше 20 співробітників ФСБ та ФСО. В основному - службовці прикордонних військ. Серед загиблих є й офіцери найзасекреченіших підрозділів.