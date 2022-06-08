З 24 лютого по 8 червня втрати особового складу ворога склали понад 31 тисячу - ЗСУ

10:43 08 червня Київ, Україна

На території України російські війська втратили орієнтовно 31500 осіб з особового складу з 24 лютого по 8 червня.



Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:



1393 (+3) танки

3429 (+13) бойових броньованих машин

703 (+9) артилерійські системи

213 (+6) реактивних систем залпового вогню

96 (+0) засобів ППО

212 (+0) літаків

178 (+1) вертольотів

559 (+6) БПЛА оперативно-тактичного рівня

125 (+0) крилатих ракет

13 (+0) кораблів/катерів

2406 (+1) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

53 (+0) одиниці спеціальної техніки



Минулої доби противник зазнав найбільших втрат на Слов'янському напрямку.