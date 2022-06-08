З 24 лютого по 8 червня втрати особового складу ворога склали понад 31 тисячу - ЗСУ

На території України російські війська втратили орієнтовно 31500 осіб з особового складу з 24 лютого по 8 червня.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
1393 (+3) танки
3429 (+13) бойових броньованих машин
703 (+9) артилерійські системи
213 (+6) реактивних систем залпового вогню
96 (+0) засобів ППО
212 (+0) літаків
178 (+1) вертольотів
559 (+6) БПЛА оперативно-тактичного рівня
125 (+0) крилатих ракет
13 (+0) кораблів/катерів
2406 (+1) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
53 (+0) одиниці спеціальної техніки
Минулої доби противник зазнав найбільших втрат на Слов'янському напрямку.
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