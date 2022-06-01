Низка країн ОПЕК обговорюють ідею призупинити участь росії в угоді з видобутку нафти

08:39 01 червня Київ, Україна

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК вивчає можливість призупинення участі росії в угоді з видобутку нафти, ця ідея пов'язана з тим, що західні санкції та нафтове ембарго Євросоюзу не дозволяють російським нафтовикам качати більше відповідно до квот.

Про це пише The Wall Street Journal.



До війни з Україною росія підійшла, видобуваючи 11 млн барелів на добу, з яких 5 млн вивозилося на експорт у сирому вигляді, а ще 2 млн – у вигляді нафтопродуктів. Ці продажі приносили у країну кожен другий долар валютних доходів.



Але після початку війни, коли європейські клієнти почали масово відмовлятися від сорту Urals, нафтовикам довелося глушити свердловини. У квітні видобуток у росії впав на 1 млн барелів на добу, а в травні відновився лише частково - 10,17 млн барелів на день.



В результаті замість планового збільшення постачання ОПЕК+ їх скорочує - на 840 тисяч барелів на день у квітні. Як результат: третій місяць поспіль ціни тримаються вище 100 доларів за барель, а вартість бензину в США та Європі б'є історичні рекорди.



Виключення росії дозволить Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам та іншим членам ОПЕК качати більше та зайняти нішу підсанкційної російської нафти. Деякі члени картелю вже готують плани збільшення видобутку в найближчі місяці, кажуть джерела WSJ.



З проханнями про нафту до ОПЕК неодноразово зверталися країни G7, які страждають від рекордної за кілька десятиліть інфляції, а наприкінці травня на таємні переговори до Саудівської Аравії вирушили двоє старших радників адміністрації Джо Байдена.



Їм було поставлено завдання домогтися від саудитів якнайбільше барелів, щоб знизити ціни на бензин у США та допомогти Заходу запровадити жорсткі санкції проти росії.



За словами джерел Axios, США запропонували саудитам широку угоду, яка включає нормалізацію відносин з Єгиптом та Ізраїлем. В рамках цієї угоди Саудівська Аравія може отримати два острови в Червоному морі - Тиран та Санафір, які зараз контролює Єгипет.



Угода Вашингтон-Ер-Ріяд, якщо відбудеться, стане для кремля дежавю ситуації 1985 року. Тоді Саудівська Аравія різко збільшила видобуток та обвалила ціни на нафту втричі – з 30 доларів за барель до 10.



Втративши валютні доходи, старезна радянська економіка поринула у важку кризу і збанкрутувала протягом шести років.