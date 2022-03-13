Низку ексчиновників Криму звинуватили в державній зраді

19:25 11 червня Київ, Україна

Офіс Генпрокурора завершив досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо 8 ексвисокопосадовців Криму.

Їх звинувачують у державній зраді. Цю інформацію повідомила пресслужба відомства в п'ятницю, 11 червня.

Підозрюються:
  • ексдепутат Верховної Ради АР Крим, далі "глава Ради Міністрів Республіки Крим",
  • ексголова Верховної Ради АР Крим, далі "голова Державної Ради Республіки Крим",
  • колишній прокурор Генпрокуратури України, далі "прокурор" так званої "Республіки Крим",
  • мер Севастополя,
  • екскерівник відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в Криму, далі "міністр внутрішніх" справ так званої "Республіки Крим",
  • начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, далі "начальник" прикордонної служби так званої "Республіки Крим",
  • колишній депутат Верховної Ради АР Крим, далі "перший заступник голови Ради Міністрів" так званої "Республіки Крим",
  • колишній начальник управління СБУ в Севастополі, далі "начальник" так званого "ФСБ по Республіці Крим".
"Під час досудового розслідування встановлено, що чиновники окупаційної адміністрації РФ протягом лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополь, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу і зміни меж території України всупереч встановленому порядку, а також брали участь в ній і сприяли окупації півострова", - зазначає пресслужба.

Матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлений до суду для розгляду по суті.