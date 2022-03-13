Низку ексчиновників Криму звинуватили в державній зраді

19:25 11 червня Київ, Україна

Офіс Генпрокурора завершив досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо 8 ексвисокопосадовців Криму.



Їх звинувачують у державній зраді. Цю інформацію повідомила пресслужба відомства в п'ятницю, 11 червня.



Підозрюються:

ексдепутат Верховної Ради АР Крим, далі "глава Ради Міністрів Республіки Крим",

ексголова Верховної Ради АР Крим, далі "голова Державної Ради Республіки Крим",

колишній прокурор Генпрокуратури України, далі "прокурор" так званої "Республіки Крим",

мер Севастополя,

екскерівник відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в Криму, далі "міністр внутрішніх" справ так званої "Республіки Крим",

начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, далі "начальник" прикордонної служби так званої "Республіки Крим",

колишній депутат Верховної Ради АР Крим, далі "перший заступник голови Ради Міністрів" так званої "Республіки Крим",

колишній начальник управління СБУ в Севастополі, далі "начальник" так званого "ФСБ по Республіці Крим".

"Під час досудового розслідування встановлено, що чиновники окупаційної адміністрації РФ протягом лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополь, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу і зміни меж території України всупереч встановленому порядку, а також брали участь в ній і сприяли окупації півострова", - зазначає пресслужба.



Матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлений до суду для розгляду по суті.