Низку ексчиновників Криму звинуватили в державній зраді

Офіс Генпрокурора завершив досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо 8 ексвисокопосадовців Криму.
Їх звинувачують у державній зраді. Цю інформацію повідомила пресслужба відомства в п'ятницю, 11 червня.
Підозрюються:
Їх звинувачують у державній зраді. Цю інформацію повідомила пресслужба відомства в п'ятницю, 11 червня.
Підозрюються:
- ексдепутат Верховної Ради АР Крим, далі "глава Ради Міністрів Республіки Крим",
- ексголова Верховної Ради АР Крим, далі "голова Державної Ради Республіки Крим",
- колишній прокурор Генпрокуратури України, далі "прокурор" так званої "Республіки Крим",
- мер Севастополя,
- екскерівник відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в Криму, далі "міністр внутрішніх" справ так званої "Республіки Крим",
- начальник штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, далі "начальник" прикордонної служби так званої "Республіки Крим",
- колишній депутат Верховної Ради АР Крим, далі "перший заступник голови Ради Міністрів" так званої "Республіки Крим",
- колишній начальник управління СБУ в Севастополі, далі "начальник" так званого "ФСБ по Республіці Крим".
"Під час досудового розслідування встановлено, що чиновники окупаційної адміністрації РФ протягом лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополь, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу і зміни меж території України всупереч встановленому порядку, а також брали участь в ній і сприяли окупації півострова", - зазначає пресслужба.
Матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлений до суду для розгляду по суті.
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