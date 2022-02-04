Рябошапка розчарований домашнім арештом Медведчука

Руслан Рябошапка розчарований, що Медведчука не заарештували за статтею про фінансування і підтримку тероризму. За словами колишнього генерального прокурора України, саме такого звинувачення він чекав проти нардепа. На думку Рябошапки, справа б не закінчилася домашнім арештом.

Про це ексгенпрокурор заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Поки ця ситуація для мене виглядає недостатньо переконливою. І не тому, що, можливо, (голова СБУ Іван - ред.) Баканов і (генеральна прокурорка України Ірина - ред.) Венедиктова не всі докази показали, а в першу чергу тому, що ми очікували підозри за фінансування тероризму, за підтримку тероризму. Тому що санкції до телеканалів Медведчука РНБО застосувала саме за підтримку тероризму. Це важка стаття. Це особливо тяжкий злочин. І ми відповідно очікували, що і звинувачення будуть пред'явлені саме за цими статтями. А те, що ми побачили, досить несподівано для мене. Навіть з огляду на те, що я був на посаді генпрокурора», - підкреслив Руслан Рябошапка.

Незважаючи на те, за його словами, вже 9 липня у справі проросійського лідера "Опозиційної платформи - За життя" можуть з'явитися нові деталі.

"Це буде серіал з багатьох серій. Одна з таких - буде 9 липня, поки йому обрано запобіжний захід. Можливо, будуть серії з додатковими епізодами і повідомленнями про підозру", - сказав колишній генпрокурор.

Він додав, що у відповідному випадку може говоритися і про зміну запобіжного заходу.

Нагадаємо, Віктору Медведчуку призначили домашній арешт до 9 липня.