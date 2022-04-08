"Русский мир" у Мелітополі: грабежі та мародерства

Окупований російськими військами Мелітополь охопили мародерство та пограбування у великих масштабах.
Про це заявив мер Іван Федоров.
"Ситуація досить важка, тому що за тими гуманітарними проблемами, які утворили окупанти (це – брак продуктів харчування, медикаментів, палива), сьогодні ще й почався новий виток мародерства та пограбувань, але вже у великих масштабах, якими керує самопроголошена мер Галина Вікторівна Данильченко під охороною російських солдатів", - наголосив він.
За словами Федорова, грабежів та мародерства в Мелітополі насамперед зазнають комерційні установи та бізнесмени.
"Наприклад, два дні тому вони пограбували майданчик сільгосптехніки. Вчора вони ще раз пограбували майданчик, де були частини до сільгосптехніки, а також комбайни", - зазначив Федоров.
Він також додав, що його команда намагається контролювати ситуацію у Мелітополі "наскільки це можливо".
Федоров зазначив, що наразі місто контролюється російськими військовими та представниками росгвардії.
Про це заявив мер Іван Федоров.
"Ситуація досить важка, тому що за тими гуманітарними проблемами, які утворили окупанти (це – брак продуктів харчування, медикаментів, палива), сьогодні ще й почався новий виток мародерства та пограбувань, але вже у великих масштабах, якими керує самопроголошена мер Галина Вікторівна Данильченко під охороною російських солдатів", - наголосив він.
За словами Федорова, грабежів та мародерства в Мелітополі насамперед зазнають комерційні установи та бізнесмени.
"Наприклад, два дні тому вони пограбували майданчик сільгосптехніки. Вчора вони ще раз пограбували майданчик, де були частини до сільгосптехніки, а також комбайни", - зазначив Федоров.
Він також додав, що його команда намагається контролювати ситуацію у Мелітополі "наскільки це можливо".
Федоров зазначив, що наразі місто контролюється російськими військовими та представниками росгвардії.
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