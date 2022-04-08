"Русский мир" у Мелітополі: грабежі та мародерства

08:06 06 квітня Київ, Україна

Окупований російськими військами Мелітополь охопили мародерство та пограбування у великих масштабах.

Про це заявив мер Іван Федоров.

"Ситуація досить важка, тому що за тими гуманітарними проблемами, які утворили окупанти (це – брак продуктів харчування, медикаментів, палива), сьогодні ще й почався новий виток мародерства та пограбувань, але вже у великих масштабах, якими керує самопроголошена мер Галина Вікторівна Данильченко під охороною російських солдатів", - наголосив він.

За словами Федорова, грабежів та мародерства в Мелітополі насамперед зазнають комерційні установи та бізнесмени.

"Наприклад, два дні тому вони пограбували майданчик сільгосптехніки. Вчора вони ще раз пограбували майданчик, де були частини до сільгосптехніки, а також комбайни", - зазначив Федоров.

Він також додав, що його команда намагається контролювати ситуацію у Мелітополі "наскільки це можливо".

Федоров зазначив, що наразі місто контролюється російськими військовими та представниками росгвардії.