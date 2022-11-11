Російські військові продовжують чинити злочини на Херсонщині

18:47 10 листопада Київ, Україна

У Херсонській області рашисти обстрілюють всю лінію фронту - поліція фіксує вбивства цивільних та руйнування. Про це повідомляє Національна поліція.



До поліції надійшла заява від мешканки Миколаївської області, що біля Даріївського мосту у Херсонському районі російські військовослужбовці розстріляли її 56-річного батька та заволоділи його автомобілем Chery Tiggo. А від мешканців села Каїри Каховського району до поліції надійшло повідомлення, що на зупинці громадського транспорту російські військові розстріляли місцевого мешканця.



У період окупації смт Велика Олександрівка російські військові пограбували будівлю автошколи та знищили майно, яке їм не вдалося вивезти.



З тимчасово окупованого Херсона від мешканців мікрорайону Таврійський надходять повідомлення про факти мародерства російськими військовими, які вибивають двері до квартир та вивозять усе майно (побутову та комп'ютерну техніку, плазмові телевізори, холодильники, пральні машинки та одяг).



Військові злочини Росії задокументовані.