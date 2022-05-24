Росіяни зміцнюють позиції на острові Зміїний

11:38 24 травня Киев, Украина

Росіяни облаштують позиції, хочуть блокувати Одеський порт.

На острові Зміїний (Одеська обл.) окупанти облаштовують та зміцнюють свої позиції.



Про це заявив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, загроза ворожих ракетних ударів – висока.



Він додав, що в Чорному морі продовжується маневрування корабельного угруповання рф. У його складі – великі десантні кораблі та кораблі, що несуть на своєму борту крилаті ракети.

"Мета ворога залишається незмінною - подальша блокада Одеського порту та контроль за південно-західною частиною Чорного моря. Для цього ворог у тимчасово окупованому Криму на північно-західному напрямку встановив комплекс С-400 та проводить певні роботи з облаштування та зміцнення своїх оборонних та наступальних дій на острові Зміїний", - додав Братчук.



Повідомлялося, що російські війська на північ від Криму розгортають додаткові зенітні ракетні дивізіони С-400. У Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі окупантів продовжують виконувати завдання щодо ізоляції районів ведення бойових дій.