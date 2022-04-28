Російські судна вилучили та передали на зберігання до Адміністрації морських портів України

08:09 28 квітня Київ, Україна

Україна націоналізує російський танкер та судно, яке виконувало ворожі операції.

Зокрема, в акваторії Ізмаїльського порту виявили білоруське судно "Надія", залучене до логістичних операцій окупантів на Дунаї.



Ще кілька суден, які працювали на Росію та Білорусь, стали кандидатами на націоналізацію.



Зокрема, Державна прикордонна служба України разом із ГБР в акваторії Ізмаїльського порту виявила білоруське судно "Надія" та суховантажну баржу, які були залучені до логістичних операцій ворога на Дунаї, йдеться на сторінці прикордонного відомства у Facebook.



Також в акваторії Чорноморська виявили судно Російської Федерації. Власники намагалися заховати під час війни нафтоналивний танкер "Волгонефть-268" на Іллічівському судноремонтному заводі, замінивши прапор корабля на замбійський.. Для мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету України вартість судів була суттєво занижена.

"Суди вилучено, передано на зберігання до Адміністрації морських портів України. Питання щодо їхньої націоналізації розглядатимуть компетентні органи", - повідомляє Держприкордонслужба.

Раніше Кабінет міністрів підтримав примусове вилучення на користь держави активів, виведених з ринку російських банків, що становить близько 26 мільярдів гривень.