07:59 14 березня Київ, Україна

Перший пішов! Російська православна церква в Амстердамі оголосила про розрив із московським патріархатом



Офіційну заяву опублікували на сайті російської православної парафії Святого Миколая Мірлікійського в Амстердамі. Згідно з ним, представники духовенства провели позачерговий збір парафіяльної ради, в результаті якої ухвалили одностайне рішення.



Священнослужителі виявили бажання приєднатися до Вселенського Константинопольського патріархату у Стамбулі, який вважається суперником Московського патріархату.