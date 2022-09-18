Російська наречена замовила нареченому привезти з України "чиюсь голову" - СБУ

Російські жінки закликають своїх чоловіків привозити "трофеї" з убитих українців: нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл загиблих у бою українських захисників. Такі подарунки у нареченого просила російська дівчина з Підмосков'я у розмові, перехопленій Службою безпеки України
Росіянка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався у ПВК Вагнер і тоді він зможе подарувати їй навіть трохи більше.
Більше того, без військової куртки, або, як її ще називають кітеля, дорога додому для окупанта закрита, адже дівчина, вихована на "великій" російській культурі, планує використовувати "хахляцький кітель" у рольових іграх зі своїм майбутнім чоловіком.
Аморальність російської армії пробила чергове дно, кажуть у СБУ.. Але ганебне поводження з полоненими та тілами вбитих у бою захисників України не залишиться безкарним.
Раніше СБУ перехопили розмову російського окупанта із дружиною, в якій той поскаржився на пекло під Ізюмом. Масштаб, точність та міць ударів українських захисників змушують російських окупантів панікувати.
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