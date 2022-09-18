Російська наречена замовила нареченому привезти з України "чиюсь голову" - СБУ

Російські жінки закликають своїх чоловіків привозити "трофеї" з убитих українців: нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл загиблих у бою українських захисників. Такі подарунки у нареченого просила російська дівчина з Підмосков'я у розмові, перехопленій Службою безпеки України

Росіянка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався у ПВК Вагнер і тоді він зможе подарувати їй навіть трохи більше.

"Привезеш мені купу кітелів, чиюсь голову. Я Лізці показувала, як "вагнерівці" відрізали голову мужику..." - ділиться жінка планами з майбутнього подружнього життя.

Більше того, без військової куртки, або, як її ще називають кітеля, дорога додому для окупанта закрита, адже дівчина, вихована на "великій" російській культурі, планує використовувати "хахляцький кітель" у рольових іграх зі своїм майбутнім чоловіком.

"Іллюша, без кітеля ти не можеш з'їхатися", - зазначає загарбникові кохана.

Аморальність російської армії пробила чергове дно, кажуть у СБУ.. Але ганебне поводження з полоненими та тілами вбитих у бою захисників України не залишиться безкарним.

Раніше СБУ перехопили розмову російського окупанта із дружиною, в якій той поскаржився на пекло під Ізюмом. Масштаб, точність та міць ударів українських захисників змушують російських окупантів панікувати.