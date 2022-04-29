Русня продовжує затримувати мешканців та блокує гуманітарні вантажі - Генштаб ЗСУ

На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів та блокування гуманітарних вантажів з території України.
Крім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Кам'янка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також у Генштабі зазначили, що противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.
На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи збройних сил республіки продовжують виконувати завдання щодо посилення охорони ділянки державного кордону з Україною.
На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні позицій у районі міста Харкова і намагається завдавати вогняної поразки підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках.
На Ізюмському напрямі активних наступальних дій не робив. Основні зусилля зосереджені на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх поразки вогнем артилерії.
На Донецькому та Таврійському напрямах, з метою недопущення перегрупування наших військ, ворог здійснює обстріл позицій щодо артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж усієї лінії зіткнення.
Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, у районі заводу "Азовсталь".
Минулої доби українськими захисниками було вражено п'ятнадцять повітряних цілей: один літак, п'ять крилатих ракет і дев'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів, лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев'ять атак ворога, знищено шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.
Також у Генштабі зазначили, що противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.
На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи збройних сил республіки продовжують виконувати завдання щодо посилення охорони ділянки державного кордону з Україною.
На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні позицій у районі міста Харкова і намагається завдавати вогняної поразки підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках.
На Ізюмському напрямі активних наступальних дій не робив. Основні зусилля зосереджені на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх поразки вогнем артилерії.
На Донецькому та Таврійському напрямах, з метою недопущення перегрупування наших військ, ворог здійснює обстріл позицій щодо артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж усієї лінії зіткнення.
Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, у районі заводу "Азовсталь".
Минулої доби українськими захисниками було вражено п'ятнадцять повітряних цілей: один літак, п'ять крилатих ракет і дев'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів, лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев'ять атак ворога, знищено шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.
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