Русня хоче змінити демографічний склад ТОТ

Росія планує змінити демографічний склад ТОТ, надаючи студентам безкоштовне навчання за умови подальшого відпрацювання на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У рф заявляють, що це робиться з метою покриття дефіциту цих професій у регіоні. Проте насправді мета ворога – змінити демографічний склад населення.
У ЦНС зазначили, що з цією ж метою росіяни проводять так звану "евакуацію" місцевих, щоб асимілювати тих, хто виїхав до росії і замість них завезти росіян на захоплені землі.
Водночас Опір наголошує, що такі плани рф приречені, оскільки ЗСУ поступово звільняють захоплені окупантами території.
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