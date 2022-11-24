Русня хоче змінити демографічний склад ТОТ

14:39 24 листопада Київ, Україна

Росія планує змінити демографічний склад ТОТ, надаючи студентам безкоштовне навчання за умови подальшого відпрацювання на тимчасово окупованих територіях України.





Про це повідомляє Центр національного спротиву.

По завершенню навчання представники деяких спеціальностей (зокрема, лікарі, педагоги) мають переїхати працювати на тимчасово окуповані території України.



У рф заявляють, що це робиться з метою покриття дефіциту цих професій у регіоні. Проте насправді мета ворога – змінити демографічний склад населення.