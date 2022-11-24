Русня хоче змінити демографічний склад ТОТ

14:39 24 листопада Київ, Україна

Росія планує змінити демографічний склад ТОТ, надаючи студентам безкоштовне навчання за умови подальшого відпрацювання на тимчасово окупованих територіях України.


Про це повідомляє Центр національного спротиву.
По завершенню навчання представники деяких спеціальностей (зокрема, лікарі, педагоги) мають переїхати працювати на тимчасово окуповані території України.

У рф заявляють, що це робиться з метою покриття дефіциту цих професій у регіоні. Проте насправді мета ворога – змінити демографічний склад населення.

У ЦНС зазначили, що з цією ж метою росіяни проводять так звану "евакуацію" місцевих, щоб асимілювати тих, хто виїхав до росії і замість них завезти росіян на захоплені землі.

Водночас Опір наголошує, що такі плани рф приречені, оскільки ЗСУ поступово звільняють захоплені окупантами території.