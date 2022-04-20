Руслан Хомчак відзвітував про свою ефективність на посаді командувача Генштабу ЗСУ

Відправлений Зеленським у відставку Руслан Хомчак підбив підсумки свого дворічного перебування на посаді командувача Генштабом ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу.
Там назвали такі зміни за два роки:
Там назвали такі зміни за два роки:
- в ЗСУ завершено перший практичний етап трансформації системи об'єднаного керівництва сил оборони і створена система військового управління;
- органи військового управління перейшли на функціонування J-структури, що створює фактично нову культуру роботи штабів всіх рівнів, орієнтовану на підвищення рівня їхньої сумісності з органами управління збройних сил НАТО;
- вдалося чітко розмежувати повноваження і відповідальність функціонування армії - хто займається підготовкою і розвитком військ, а хто застосуванням у військових цілях;
- посилена організація підготовки військ за стандартами НАТО, продовжено впровадження досвіду бойових дій на Донбасі, на належному рівні забезпечена безпека арсеналів, баз і складів ЗСУ;
- активізований військовий діалог з НАТО на стратегічному рівні і розширено співробітництво в Чорноморському регіоні.
Також він запевнив, що ЗСУ готові до швидкого розгортання додаткових резервів і необхідних ресурсів в разі загострення з боку Росії.
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