Руслан Хомчак відзвітував про свою ефективність на посаді командувача Генштабу ЗСУ

10:29 28 липня Київ, Україна

Відправлений Зеленським у відставку Руслан Хомчак підбив підсумки свого дворічного перебування на посаді командувача Генштабом ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.



Там назвали такі зміни за два роки:

в ЗСУ завершено перший практичний етап трансформації системи об'єднаного керівництва сил оборони і створена система військового управління;

органи військового управління перейшли на функціонування J-структури, що створює фактично нову культуру роботи штабів всіх рівнів, орієнтовану на підвищення рівня їхньої сумісності з органами управління збройних сил НАТО;

вдалося чітко розмежувати повноваження і відповідальність функціонування армії - хто займається підготовкою і розвитком військ, а хто застосуванням у військових цілях;

посилена організація підготовки військ за стандартами НАТО, продовжено впровадження досвіду бойових дій на Донбасі, на належному рівні забезпечена безпека арсеналів, баз і складів ЗСУ;

активізований військовий діалог з НАТО на стратегічному рівні і розширено співробітництво в Чорноморському регіоні.

"В умовах протидії російській агресії проведення реформ ускладнювалося і внутрішнім опором, і спробами дискредитації мене та інших командирів. Незважаючи на перешкоди, досягнуті позитивні результати. Введено незворотні зміни на шляху до євроатлантичної інтеграції України... Система повинна працювати незалежно від особистості. Відбулися докорінні зрушення, які дозволять працювати без втручання "в ручному режимі". Коли йшов на посаду, не тішив себе ілюзіями щодо складнощів. Чітко усвідомлював свої завдання і відповідальність і що потрібно зробити", - прокоментував Хомчак.

Також він запевнив, що ЗСУ готові до швидкого розгортання додаткових резервів і необхідних ресурсів в разі загострення з боку Росії.