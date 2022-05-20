Румунію хочуть запросити в "Люблінський трикутник"

З огляду на питання безпеки в Чорному морі, секретар РНБО України Олексій Данилов і глава Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох обговорили можливість залучення Румунії до "Люблінського трикутника".

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Секретар РНБО України і керівник БНБ Польщі висловили впевненість у необхідності активізації подальшої співпраці між відомствами наших країн по питанням безпеки в форматі "Люблінського трикутника" з подальшим можливим залученням до взаємодії Румунії з огляду на безпеку в Чорному морі і в контексті проведення саміту НАТО в наступному році" , - йдеться в повідомленні.