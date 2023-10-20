Румунія посилює кордон з Україною у боротьбі з російськими дронами

16:34 20 жовтня Київ, Україна

Румунія має намір встановити сучасну систему захисту на своєму кордоні з Україною після інцидентів із падінням уламків російських дронів.



Про це повідомляє портал HotNews.ro.



Найближчим часом Румунія отримає цю сучасну систему захисту і її встановлять на кордоні з Україною. Це рішення було ухвалено після інцидентів із падінням уламків російських дронів.



Варто зазначити, що Румунія отримує цю систему з дозволу НАТО на основі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів альянсу. Згідно з джерелами, ця система є однією з найпотужніших у Європі у галузі боротьби з безпілотними апаратами.