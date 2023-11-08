Румунія створює спеціалізований центр для навчання українських пілотів на F-16 - Ігнат

Румунія активно готує інфраструктуру, потрібну для навчання українських пілотів на військових винищувачах F-16.
Цю інформацію озвучив Юрій Ігнат, представник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) під час телемарафону, де він відповідав на питання щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у Румунії.
Ігнат наголосив, що у Румунії створюється спеціалізований центр підготовки пілотів, який буде обладнаний необхідною інфраструктурою, включаючи авіаційні симулятори, тренажери та навчально-бойові літаки F-16 із двома місцями для пілотів. Партнери з Румунії активно підтримують цей процес, надаючи необхідні ресурси для успішного навчання українських пілотів.
Ігнат також наголосив, що Україна, майбутній член НАТО, також працює над створенням навчальних центрів для пілотів на своїй території. Він зазначив, що вже почалися постачання винищувачів F-16, і це буде важливим етапом у підготовці українських військових льотчиків, які навчатимуться як у Сполучених Штатах, так і в Європі, зокрема, в Румунії.
Ігнат також підкреслив, що процес навчання та підготовки пілотів безперервний і продовжується постійно. Льотчики навчаються щодня, і навіть у мирний час вони проходять регулярні льотні тренування. Нові типи літаків вимагають розвитку відповідних навчальних програм та інфраструктури, і Україна продовжуватиме розвивати цей напрямок з урахуванням впровадження нових винищувачів F-16.
Цю інформацію озвучив Юрій Ігнат, представник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) під час телемарафону, де він відповідав на питання щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у Румунії.
Ігнат наголосив, що у Румунії створюється спеціалізований центр підготовки пілотів, який буде обладнаний необхідною інфраструктурою, включаючи авіаційні симулятори, тренажери та навчально-бойові літаки F-16 із двома місцями для пілотів. Партнери з Румунії активно підтримують цей процес, надаючи необхідні ресурси для успішного навчання українських пілотів.
Ігнат також наголосив, що Україна, майбутній член НАТО, також працює над створенням навчальних центрів для пілотів на своїй території. Він зазначив, що вже почалися постачання винищувачів F-16, і це буде важливим етапом у підготовці українських військових льотчиків, які навчатимуться як у Сполучених Штатах, так і в Європі, зокрема, в Румунії.
Ігнат також підкреслив, що процес навчання та підготовки пілотів безперервний і продовжується постійно. Льотчики навчаються щодня, і навіть у мирний час вони проходять регулярні льотні тренування. Нові типи літаків вимагають розвитку відповідних навчальних програм та інфраструктури, і Україна продовжуватиме розвивати цей напрямок з урахуванням впровадження нових винищувачів F-16.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі