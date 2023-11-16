Румунія приєдналася до операції ІНТЕРФЛЕКС з підготовки українських військових

11:04 16 листопада Київ, Україна

Румунія стала десятою державою-учасницею багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС з підготовки українських військовослужбовців за програмою базової військової підготовки під керівництвом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, приєднавшись до таких партнерів як Швеція, Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Фінляндія.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці.



Наразі вже 30 тисяч українських військових пройшли підготовку за програмою операції ІНТЕРФЛЕКС.

"Це було б нездійсненно без наших міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні.

З початку програми у червні 2022 року десять країн-партнерів надали свій військовий персонал для навчання так само як вкладаючи життєво важливий досвід, навчальні методики та розуміння бойових дій на передовий. До цих країн належать Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди та Австралія.