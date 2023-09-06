Румунія підтвердила, що проводитиме підготовку українських пілотів на F-16

16:22 16 серпня Київ, Україна

Румунія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 та розмістить на своїй території майбутній регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів.

Про це сказав президент Румунії Клаус Йоганнісі на виступі з нагоди Дня ВМС.

За його словами, разом з іншими членами НАТО Румунія продовжить підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, "у її боротьбі за мир і свободу", а також братиме участь у проєктах НАТО, присвячених Україні.
"Ми візьмемо участь у підготовці українських військових у рамках місії військової допомоги Європейського Союзу та розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який обслуговуватиме як румунських, альянсівських, так і українських пілотів", - сказав Йоганніс.
За словами президента, Румунія паралельно продовжуватиме координацію в рамках ЄС для ефективного подолання численних наслідків війни в Україні.
"Ми й надалі підтримуватимемо європейський шлях Києва і виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", — сказав він.