Румунія підтвердила, що проводитиме підготовку українських пілотів на F-16

Румунія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 та розмістить на своїй території майбутній регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів.
Про це сказав президент Румунії Клаус Йоганнісі на виступі з нагоди Дня ВМС.
За його словами, разом з іншими членами НАТО Румунія продовжить підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, "у її боротьбі за мир і свободу", а також братиме участь у проєктах НАТО, присвячених Україні.
Про це сказав президент Румунії Клаус Йоганнісі на виступі з нагоди Дня ВМС.
За його словами, разом з іншими членами НАТО Румунія продовжить підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, "у її боротьбі за мир і свободу", а також братиме участь у проєктах НАТО, присвячених Україні.
За словами президента, Румунія паралельно продовжуватиме координацію в рамках ЄС для ефективного подолання численних наслідків війни в Україні.
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