Румунія підтримала Україну у її намірі вступити до НАТО

13:41 03 лютий Київ, Україна

Румунія підтримує євроатлантичні амбіції України, включаючи вступ до НАТО після виконання вимог.

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску після саміту Бухарестської дев'ятки, що відбувся в румунській столиці, 3 лютого.



«Це запрошення (українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на саміт Бухарестської дев'ятки – ред.) демонструє нашу підтримку суверенності, стабільності та безпеки цієї країни для її євроатлантичних зусиль. Я повторив нашу підтримку політики «відкритих дверей» та рішенню, прийнятому у 2008 році на саміті в Бухаресті (саміт НАТО – ред.) щодо приєднання України до НАТО, коли будуть виконані умови. Ця заява є продовженням нашої постійної підтримки України як на двосторонньому рівні, так і на багатосторонньому», – сказав Ауреску.



Він зазначив, що Румунія завжди була стурбована накопиченням військ з боку Російської Федерації у Чорноморському басейні.



За словами Ауреску, формат Бухарестської дев'ятої продовжує демонструвати додаткову цінність для забезпечення євроатлантичної безпеки та консультації між східними партнерами. Останні роки до цього формату залучаються і США з огляду на ситуацію з безпекою у регіоні.



«Дії Росії спрямовані на підрив європейської архітектури безпеки, і вона має бути захищена через конкретні механізми... Ми не можемо прийняти умови поділу на «зони впливу» або загрози нашій політиці «відкритих дверей»... Відповідь має бути спільною та єдиною», – підсумував голова зовнішньополітичного відомства Румунії.