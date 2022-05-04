Румунія оголосила тендер на ремонт залізничної лінії

14:47 02 травня Київ, Україна

Румунія відремонтує залізничні шляхи для перевезення вантажів з України.

Міністерство транспорту Румунії оголосило тендер на ремонт залізничної лінії між селом Джурджулешти (Молдова) та портом Галац для перевезення вантажів з України.



Про це заявив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну.

"Ми оперативно запустимо залізничну лінію до порту Галац. 19 травня 2022 року закінчується термін проведення тендеру на ремонт ширококолійної залізничної лінії між Джурджулешти та портом Галац", – зазначив міністр.

За рахунок цього маршруту Україна зможе відвантажувати та отримувати вантажі через Молдову та порт Галац.



Таким чином, дунайський порт стане одним із ключових портів у регіоні для перевезення товарів та сировини.



Ремонт цієї залізничної лінії займе 60 днів з дати підписання контракту. Загальна вартість тендеру становитиме 1,289 млн леїв (2 млн грн). Проєкт фінансується бюджетом CFR Infrastructure.



Як повідомлялося раніше, Україна вивчає можливості для експорту металопродукції та зернових на світовий ринок через порти країн Балтії.



Крім того, Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство, яке покликане збільшити обсяг залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.



Так, "Метінвест" розпочав роботу над побудовою логістики через порти Балтики та Румунії.



У свою чергу АрселорМіттал Кривий Ріг проводить переговори з урядом Польщі щодо розміщення в портах Балтійського моря потужностей, необхідних для транспортування металургійної продукції.



При цьому компанія Ferrexpo в березні вже наростила експорт продукції через порти Дунаю та залізничними коліями до 24 тис. т на день.