Румунія направить ЗСУ партію летальної зброї із резервів Міноборони своєї країни

17:31 19 квітня Київ, Україна

Румунське військове відомство підготувало спеціальний указ, що передбачає поправки до постанови уряду «Про накопичення, вивезення та оновлення резервів, призначених для національної оборони».

Про це повідомляє бухарестська газета "Romania Libera".



Відповідно до основних положень нового документа, Бухарест отримує можливість постачати озброєння не лише державам-членам НАТО, а й «потенційним партнерам альянсу».

"З огляду на те, що Київ бере участь у партнерських програмах західного військового блоку, він може розраховувати на подібну військову допомогу", - вважають у Міноборони румунської держави.

Передбачається, що в найближчому майбутньому Румунія передасть ЗСУ летальну зброю з резервів міноборони Румунії. Про які саме обсяги поставок у цьому контексті може йтися, не повідомляється.