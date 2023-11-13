Румунія та Нідерланди відкриють навчальний центр пілотів F-16: тренуватимуть українців

У Румунії у понеділок, 13 листопада, у місті Фетешть за 100 км від Бухареста на військово-повітряній базі відкривають навчальний центр пілотів F-16, де тренуватимуть українців.
У церемонії відкриття візьмуть участь міністр оборони Румунії Анджел Тілвар та міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
На базі не лише навчатимуть пілотів з нуля, а й проводитимуть курси підвищення кваліфікації, сказав у коментарі Громадському начальник навчального центру.
Румунські пілоти розпочнуть навчання 14 листопада, дату початку навчання українців ще не анонсували.
Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів.
Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів.
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