Румунія та Нідерланди відкриють навчальний центр пілотів F-16: тренуватимуть українців

На базі не лише навчатимуть пілотів з нуля, а й проводитимуть курси підвищення кваліфікації, сказав у коментарі Громадському начальник навчального центру.

"Буде 16 навчальних програм. Також це стосуватиметься України. Це перша колаборація румунського та нідерландського урядів. Ми всі хочемо зберегти колективну безпеку", - сказала посол США в Румунії Кетлін Кавалек.

Румунські пілоти розпочнуть навчання 14 листопада, дату початку навчання українців ще не анонсували.



Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів.