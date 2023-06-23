Румунія готова направити прибуток енергокомпаній на відновлення України

12:38 23 червня Київ, Україна

Румунія активно розглядає можливість спрямування частини прибутку енергетичних компаній на відновлення енергетичної інфраструктури України.



Про це повідомляє Міністерство енергетики України за підсумками зустрічі міністра Германа Галущенка з главою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску у рамках Конференції з відновлення України у Лондоні.



На зустрічі було обговорено заходи щодо зміцнення енергетичної безпеки у регіоні, а також надання допомоги українському енергетичному сектору у відновленні об'єктів інфраструктури, які постраждали від російських атак.



Особлива увага приділялася заклику Міністерства енергетики України до іноземних партнерів про співпрацю та поділ додаткових доходів, отриманих енергетичними компаніями внаслідок російської війни в Україні, що призвело до різкого зростання цін на енергоринках та непередбачених доходів для цих компаній.



Міністр енергетики Румунії Вірджіл Даніель Попеску висловив готовність розглянути цю ініціативу.



Під час зустрічі у Лондоні Галущенко та Одобеску також обговорили можливі шляхи та механізми реалізації відповідних планів.



Міністерство енергетики України нагадало, що першим рішенням щодо спрямування 10% надприбутків, що становить близько 12 млн євро, на відновлення України виступила міжнародна енергетична компанія Ignitis Group з головним офісом у Вільнюсі (Литва).