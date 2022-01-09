Керівництво ЗСУ зібралося в Києві для розробки подальшого плану дій, - Генштаб

14:07 27 квітень Київ, Україна

Сьогодні в столиці проходить оперативно-стратегічний збір керівного складу ЗСУ. Учасники збору розглянуть ситуацію з безпекою в Україні та навколо її кордонів.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Захід проходить за участю вищого військово-політичного керівництва держави, представників центральних органів влади і сил оборони, представників збройних сил країн-членів НАТО і країн-партнерів, а також провідних експертів в області національної безпеки.

"З огляду на агресивну політику Росії, яка націлена на знищення нашої державності, наш вибір - це інтеграція в структури НАТО та підготовка ЗС України, яка забезпечить суверенітет і територіальну цілісність України. Кремль за всяку ціну готовий перешкодити реалізації цих планів, розглядаючи факт перетворення України на процвітаючу незалежну європейську країну як пряму загрозу своєму існуванню", - заявив начальник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

Він підкреслив, що для досягнення своїх цілей РФ розпочала новий виток ескалації конфлікту на тимчасово окупованих територіях України.



Крім того, за словами Корнійчука, зараз зберігається загроза прямої військової агресії проти держави з боку РФ.



У Генштабі підкреслюють, що оперативно-стратегічний збір спрямований на поглиблення знань учасників з питань військового мистецтва, організації та проведення заходів підготовки військ (сил) з урахуванням військових загроз національній безпеці України, обмін досвідом з представниками збройних сил країн-партнерів тощо.