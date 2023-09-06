Керівництво ПКС росії під сильним тиском через роботу росПВО - розвідка Британії

13:03 20 серпня Київ, Україна

Британська розвідка ретельно простежує всі удари БПЛА та ракет по території росії та спостерігає за реакцією кремля на ці факти. Як зазначає видання "Європейська правда", розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великобританії заявила, що останніми місяцями почастішали атаки дронів і ракет територією росії, які є стратегічно важливими для України на війні.

У повідомленні йдеться, що "керівництво Повітряно-космічних сил (ПКС) росії, швидше за все, знаходиться під сильним тиском з метою покращення протиповітряної оборони над західною частиною росії".

"Безпілотні літальні апарати регулярно завдають ударів по москві. Крім того, почастішали повідомлення про ракетні удари по росії зенітно-ракетних комплексів С-200», – зазначають у розвідці.

У Міноборони Британії уточнюють, що "ця зброя радянських часів вагою 7,5 тонни і завдовжки 11 метрів знята з озброєння ППО України", проте "зараз вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета".

"Удари вглиб росії є стратегічно важливими, оскільки президент путін вторгся в Україну, майже напевно припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", - вказує британська розвідка.

Відомство також передбачає, що "тиск, ймовірно, буде особливо сильним на начальника штабу ПКС генерал-полковника Віктора Афзалова", тоді як "головнокомандувач ПКС генерал Сергій Суровікін, як і раніше, відсутній, адже є підозра, що його затримали у зв'язку з заколотом "групи Вагнера" у червні 2023 року".

Нагадаємо: У ніч на 20 серпня губернатор Курської області росії Роман Старовойт заявив, що нібито український безпілотник атакував залізничний вокзал у Курську.

Напередодні британська розвідка поінформувала, що наступ України на півдні успішний, тоді як росії на Харківщині – ні.