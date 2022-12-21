Керівництво росії сперечається про зимовий наступ на Україну - AFP

Російське військове керівництво має суперечливі погляди щодо того, чи слід проводити новий наступ на Україну у зимові місяці.
Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на американського військового чиновника, який говорив із виданням на умовах анонімності.
За даними чиновника, президент росії володимир путін публічно закликав найвище військове керівництво представити йому "короткострокові та середньострокові" плани щодо продовження війни проти України.
Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на американського військового чиновника, який говорив із виданням на умовах анонімності.
За даними чиновника, президент росії володимир путін публічно закликав найвище військове керівництво представити йому "короткострокові та середньострокові" плани щодо продовження війни проти України.
Він додав, що Сполучені Штати "пристосуються та швидко адаптуються", якщо характер російського вторгнення в Україну зміниться.
За його словами, зі свого боку, українці "не збираються зменшувати обертів" через погодні умови у своєму прагненні повернути територію.
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