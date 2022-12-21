Керівництво росії сперечається про зимовий наступ на Україну - AFP

07:33 21 грудня Київ, Україна

Російське військове керівництво має суперечливі погляди щодо того, чи слід проводити новий наступ на Україну у зимові місяці.



Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на американського військового чиновника, який говорив із виданням на умовах анонімності.



За даними чиновника, президент росії володимир путін публічно закликав найвище військове керівництво представити йому "короткострокові та середньострокові" плани щодо продовження війни проти України.

"Я думаю, що ми бачимо речі, які суперечать одна одній. Звичайно, є ті, хто, на мою думку, хотів би продовжити наступ в Україні. Є й інші, які мають реальні сумніви щодо здатності росії це зробити", — сказав чиновник.

Він додав, що Сполучені Штати "пристосуються та швидко адаптуються", якщо характер російського вторгнення в Україну зміниться.

"Те, що ми робили і продовжуємо робити - це зробити так, щоб у міру наших можливостей українці мали у своїх руках засоби для ефективного захисту від російської агресії", - наголосив чиновник.

За його словами, зі свого боку, українці "не збираються зменшувати обертів" через погодні умови у своєму прагненні повернути територію.