Керівником Державної митної служби призначено Євгена Єнтіса

20:01 22 жовтня Київ, Україна

Зміна кадрового складу в ДМС не обійшла стороною і виконавця обов'язків голови Державної митної служби Андрія Павловського. На його місце Кабмін призначив заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгена Єнтіса.



Ротація сталася на позачерговому засіданні уряду, йдеться на сайті Кабміну.



"Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної митної служби України Андрія Павловського, і прийняв розпорядження про звільнення Андрія Павловського з посади заступника голови Державної митної служби України", - повідомили на сайті.



Як повідомили в Державній митній службі, Андрій Павловський добровільно покинув пост виконавця обов'язків. У ДМС йому подякували за роботу у важкий час:



"Держмитслужба дякує йому за роботу в непростий час: всупереч зовнішнім факторам (перш за все, негативному впливу глобальної пандемії) під керівництвом пана Павловського вдалося зламати негативний тренд початку року і забезпечити перевиконання фінансових планів".



Новий глава Євген Єнтіс водночас відзначив, що його призначення є тимчасовим. Він також запевнив, що в цей час продовжить курс до повної прозорості і сучасної технологічності митних органів.



"З огляду на значущість Державної митної служби для функціонування економіки країни, перед нами стоїть дуже амбіційне завдання: забезпечити найвищий рівень ефективності і виключити будь-які зловживання", - заявив Єнтіс.



Відзначимо:



Євген Єнтіс раніше був керівником IТ-відділу проєкту державних закупівель ProZorro, через що його пов'язують з колишнім главою ДМС Максимом Нефьодовим, який був одним з ідеологів системи електронних закупівель.



Згодом він кинув роботу в ProZorro і займався підприємницькою діяльністю до 2019 року, коли його призначили заступником керівника Держмитної служби, яку в той час очолював Максим Нефьодов.